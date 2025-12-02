رهبر دموکراتهای سنای آمریکا:
اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است
رهبر دموکراتهای سنای آمریکا درباره اختیارات جنگی رئیسجمهوری این کشور هشدار داد و گفت که اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است،
به گزارش ایلنا، «چاک شومر» رهبر دموکراتهای سنای آمریکا درباره اختیارات جنگی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور هشدار داد و گفت که اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است، نه دونالد ترامپ.
وی تأکید کرد که اگر ترامپ به اقدامهای خود علیه ونزوئلا ادامه دهد، دموکراتها فوراً قطعنامهای برای محدود کردن اختیارات جنگی و جلوگیری از اعزام نیروهای آمریکایی به ونزوئلا ارائه خواهند کرد.
شومر با اشاره به نگرانیها درباره برنامههای احتمالی دولت ترامپ افزود: «بهنظر میرسد ترامپ در حال برنامهریزی پنهانی برای آغاز جنگی علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است. مردم آمریکا دیگر خواهان یک جنگ بیپایان تازه نیستند و ترامپ حق ندارد بدون موافقت ما، نیروهای کشور را به جنگ بفرستد».
این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که نیروهای مجری قانون در نیویورک وی را از تهدیدهای بمبگذاری علیه چند دفترش مطلع کردهاند.
وی همچنین گفت که در تهدیدهای دریافت شده، آدرس ایمیل ارسالکننده با عبارت «دوباره عظمت را به آمریکا بازگردانیم» که شعار حامیان ترامپ است، همراه بود.