خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا:

اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است

اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است
کد خبر : 1721729
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری این کشور هشدار داد و گفت که اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است،

به گزارش ایلنا، «چاک شومر» رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا درباره اختیارات جنگی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور هشدار داد و گفت که اختیار اعلام جنگ صرفاً در دست کنگره است، نه دونالد ترامپ.

وی تأکید کرد که اگر ترامپ به اقدام‌های خود علیه ونزوئلا ادامه دهد، دموکرات‌ها فوراً قطعنامه‌ای برای محدود کردن اختیارات جنگی و جلوگیری از اعزام نیروهای آمریکایی به ونزوئلا ارائه خواهند کرد.

شومر با اشاره به نگرانی‌ها درباره برنامه‌های احتمالی دولت ترامپ افزود: «به‌نظر می‌رسد ترامپ در حال برنامه‌ریزی پنهانی برای آغاز جنگی علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است. مردم آمریکا دیگر خواهان یک جنگ بی‌پایان تازه نیستند و ترامپ حق ندارد بدون موافقت ما، نیروهای کشور را به جنگ بفرستد».

این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که نیروهای مجری قانون در نیویورک وی را از تهدیدهای بمب‌گذاری علیه چند دفترش مطلع کرده‌اند.

وی همچنین گفت که در تهدیدهای دریافت‌ شده، آدرس ایمیل ارسال‌کننده با عبارت «دوباره عظمت را به آمریکا بازگردانیم» که شعار حامیان ترامپ است، همراه بود. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی