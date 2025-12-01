خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید:

آزمایش‌های پزشکی ترامپ، اقدامی پیشگیرانه بود

آزمایش‌های پزشکی ترامپ، اقدامی پیشگیرانه بود
کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از پزشک رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که ام‌آر‌آی انجام‌شده در جریان معاینات اخیر، «اقدامی پیشگیرانه» بوده و نتایج آن «کاملاً طبیعی» گزارش شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از یو‌اس‌ای تودی، کاخ سفید در بیانیه‌ای که به نقل از پزشک «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا منتشر شد، اعلام کرد که ام‌آر‌آی انجام‌شده در جریان معاینات اخیر، «اقدامی پیشگیرانه» بوده و نتایج آن «کاملاً طبیعی» گزارش شده است.

در این بیانیه که توسط «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید قرائت شد، آمده است: «مردان در این گروه سنی معمولاً تحت یک ارزیابی جامع سلامت قلبی‌ـ‌عروقی و شکمی قرار می‌گیرند». 

در ادامه تأکید شده است که این سطح از بررسی‌های دقیق، بخشی استاندارد از معاینات دوره‌ای پزشکی برای فردی در سن ترامپ است.

 

 

