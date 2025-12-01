به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم امروز -دوشنبه- با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تلفنی گفت‌وگو کرده است.

این تماس ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اسرائیل باید گفت‌وگو با سوریه را حفظ کند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، دو طرف درباره خلع سلاح جنبش حماسو غیرنظامی‌سازی نوار غزه بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین موضوع ایجاد روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی با کشورهایی که تاکنون این رژیم را به رسمیت نشناخته‌اند، در این گفت‌وگو مطرح شده است.

