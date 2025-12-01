دیدار ابومحمد الجولانی و باراک
رئیسجمهوری موقت سوریه امروز -دوشنبه- در دمشق با نماینده ویژه آمریکا، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ابومحمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع» رئیسجمهوری موقت سوریه امروز -دوشنبه- در دمشق با «تام باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتوگو کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاستجمهوری سوریه، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه نیز در این دیدار حضور داشته است.
پیش از این، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق سفر کرده و با «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر این کشور، «درخصوص راههای عملی ادامه حمایت بغداد از ثبات، امنیت، شکوفایی و بهبود اقتصادی سوریه بهگونهای که همزمان به تقویت ثبات و توسعه عراق نیز کمک کند»، رایزنی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری عراق، نخستوزیر این کشور در این دیدار بر پشتیبانی از مسیرهای دیپلماتیک برای حل اختلافات منطقهای تأکید کرده است.
در همین حال، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از نتایج بهدستآمده در سوریه «بسیار خرسند» است و این دستاوردها را حاصل «کار جدی و عزم راسخ» دانست.
وی افزود که آمریکا «تمام توان خود را به کار گرفته» تا دولت سوریه بتواند به برنامههای تعیینشده دست یابد؛ برنامهای که آن را «گامی اساسی» برای ساخت کشوری واقعی و برخوردار از توسعه توصیف کرد.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین با اشاره به لغو «تحریمهای بسیار سخت و دردناک» علیه سوریه، گفت که این اقدام کمک زیادی به دمشق کرده و دولت و مردم سوریه قدردان آن بودهاند.
«دونالد ترامپ» با ادعای اینکه حفظ «گفتوگویی نیرومند و واقعی» میان اسرائیل و سوریه اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت که نباید هیچ اقدامی صورت گیرد که با روند تبدیل سوریه به «کشوری شکوفا» تعارض داشته باشد.