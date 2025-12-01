خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش مسکو به احتمال حمله پیشگیرانه ناتو علیه روسیه

واکنش مسکو به احتمال حمله پیشگیرانه ناتو علیه روسیه
کد خبر : 1721558
لینک کوتاه کپی شد.

مسکو به احتمال حمله پیشگیرانه از سوی ناتو علیه روسیه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه روسیه به اظهارات  اخیر برقی مقامات  ناتو   در رابطه با  حمله پیشگیرانه به  روسیه  واکنش نشان داد.

وزارت خارجه روسیه اظهارات نمایندگان ناتو در مورد حملات پیشگیرانه احتمالی علیه روسیه را محکوم کرد و آنها را بسیار غیرمسئولانه و نشان دهنده تمایل به تشدید اوضاع دانست.

این وزارتخانه اعلام کرد‌:  « اظهارت ناتو برای حمله پیشگیرانه علیه روسیه، تلاش برای تخریب حل‌وفصل مناقشه اوکراین است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی