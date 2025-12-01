واکنش مسکو به احتمال حمله پیشگیرانه ناتو علیه روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه روسیه به اظهارات اخیر برقی مقامات ناتو در رابطه با حمله پیشگیرانه به روسیه واکنش نشان داد.

وزارت خارجه روسیه اظهارات نمایندگان ناتو در مورد حملات پیشگیرانه احتمالی علیه روسیه را محکوم کرد و آنها را بسیار غیرمسئولانه و نشان دهنده تمایل به تشدید اوضاع دانست.

این وزارتخانه اعلام کرد‌: « اظهارت ناتو برای حمله پیشگیرانه علیه روسیه، تلاش برای تخریب حل‌وفصل مناقشه اوکراین است».

