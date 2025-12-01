خبرگزاری کار ایران
امضای توافقنامه لغو روادید میان عربستان و روسیه
روسیه و عربستان، توافقنامه‌ای برای لغو روادید ورود به خاک دو کشور امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روسیه و عربستان، توافقنامه‌ای برای لغو روادید ورود به خاک دو کشور امضا کردند.

در حاشیه مراسم امضای این توافقنامه، یادداشت تفاهمی نیز درباره راه‌های همکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ترویج توسعه کم کربن امضا شد.

در همین راستا، اتحادیه صنعت گردشگری روسیه پیش بینی کرد که شمار گردشگران عربستان در روسیه، تا تابستان سال آینده و با لغو روادید، دو یا سه برابر شود.

این توافقنامه در حاشیه مجمع تجاری روسیه و عربستان در ریاض با مشارکت مسئولان و تاجران دو کشور امضا شد.

