یونهاپ مدعی شد:

بازداشت ۲ شهروند کره‌ای در ایران به اتهام قاچاق

بازداشت ۲ شهروند کره‌ای در ایران به اتهام قاچاق
خبرگزاری کره‌ جنوبی در گزارشی مدعی شد که دو شهروند این کشور در ایران به اتهام قاچاق بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، این خبرگزاری به نقل از منابع دیپلماتیک صبح امروز -دوشنبه- مدعی شد که ۲ شهروند کره‌ای در ایران به اتهام قاچاق بازداشت شدند.

 این منابع مدعی شدند که این دو نفر به همراه یک تبعه ایرانی، حوالی ۲۰ نوامبر در منطقه جنوب غربی کشور به اتهام قاچاق بازداشت شدند.

در این گزارش آمده است: « یکی  از کره‌ای‌ها کارمند یک موسسه دولتی کره جنوبی و دیگری ساکن کره در ایران است و هر سه با اتهامات یکسانی روبرو هستند».

جزئیات تایید شده بیشتری در این باره  ارائه نشده است.

 

 

