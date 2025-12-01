به گزارش ایلنا، ریاض الوحیلی، کارشناس مسائل راهبردی ، با اشاره به اظهارات اخیر مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در عراق تأکید کرد که واشنگتن پرونده سلاح گروه‌های مسلح را وارد مرحله‌ای بسیار حساس کرده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مقدمه اقدامات سخت‌گیرانه‌تر ایالات متحده باشد.

الوحیلی در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» گفت سخنان اخیر مارک ساوایا- مبنی بر اینکه «گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت در عراق جایگاهی ندارند» و «ثبات این کشور تنها با نیروهای امنیتی یکپارچه و تحت فرمان دولت ممکن است»- نشان‌دهنده افزایش نگرانی واشنگتن از گسترش نفوذ این گروه‌ها و پیامدهای آن برای منافع آمریکا و نیروهای ائتلاف است.

به گفته این کارشناس، شدت لحن ساوایا نشان می‌دهد واشنگتن در حال بررسی گزینه‌هایی مانند افزایش فشارهای سیاسی، تشدید تحریم‌ها، و حتی بازنگری در قواعد درگیری نیروهای آمریکایی در عراق است؛ به‌ویژه در شرایطی که آمریکا مدعی است برخی از این گروه‌ها مورد حمایت خارجی‌اند و خارج از کنترل دولت فعالیت می‌کنند.

این کارشناس عراقی افزود آمریکا احتمالا در مرحله بعد، همزمان با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر گروه‌های مسلح، حضور امنیتی و اطلاعاتی خود را برای حفاظت از نیروهایش تقویت خواهد کرد. با این حال، به گفته او، جهت‌گیری نهایی این سیاست به میزان همراهی و همکاری طرف‌های عراقی با روند «انحصار سلاح در اختیار دولت» بستگی دارد.

الوحیلی هشدار داد که عراق اکنون «در یک فرصت زمانی بسیار محدود برای آرام‌سازی اوضاع» قرار دارد و هرگونه اقدام تهاجمی از سوی گروه‌های مسلح یا واکنش سخت‌گیرانه آمریکا می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک از تنش کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر، واشنگتن بارها اعلام کرده امنیت نیروهای آمریکایی در عراق را مستقیما به آینده همکاری نظامی با بغداد گره زده است؛ موضوعی که باعث شده پرونده سلاح گروه‌های مسلح به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اختلاف میان دو طرف تبدیل شود.

همزمان، دولت عراق تلاش‌هایی را برای بازآرایی ساختارهای امنیتی و تقویت نهادهای رسمی آغاز کرده، اما اختلافات سیاسی داخلی مانع پیشرفت سریع در این مسیر شده است. تحلیلگران می‌گویند هرگونه اقدام سخت‌گیرانه از سوی آمریکا می‌تواند حساسیت‌های موجود را تشدید کند؛ به‌ویژه با توجه به پیوند برخی گروه‌های مسلح با تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای.

