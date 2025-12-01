ابراز نگرانی فرزندان عمران خان نسبت به وضعیت او

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، فرزندان «عمران خان»، نخست‌وزیر پیشین پاکستان نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند.

این در حالی است که از سه هفته پیش تاکنون هیچ خبری درباره وضعیت عمران خان منتشر نشده و برخی از احتمال مرگ وی خبر داده‌اند.

پسران عمران خان طی بیانیه‌ای اعلام کردند که نگرانی آن‌ها این است که دولت این کشور «چیزی جبران‌ناپذیر» درباره وی را پنهان کرده باشد.

از سوی دیگر، پیشتر درخواست‌ها برای دیدار با خان از سوی دادگاه عالی این کشور رد شده بود. یکی از فرزندان خان در این زمینه اعلام کرد: «هیچ خبری درباره وضعیت پدرمان نیست و مشخص نیست که آیا او زنده است یا مرده یا آن‌که تحت شکنجه روانی قرار دارد.»

