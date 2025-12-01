خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز نگرانی فرزندان عمران خان نسبت به وضعیت او

ابراز نگرانی فرزندان عمران خان نسبت به وضعیت او
کد خبر : 1721406
لینک کوتاه کپی شد.

فرزندان ‌نخست‌وزیر پیشین پاکستان نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، فرزندان «عمران خان»، نخست‌وزیر پیشین پاکستان نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند. 

این در حالی است که از سه هفته پیش تاکنون هیچ خبری درباره وضعیت عمران خان منتشر نشده و برخی از احتمال مرگ وی خبر داده‌اند. 

پسران عمران خان طی بیانیه‌ای اعلام کردند که نگرانی آن‌ها این است که دولت این کشور «چیزی جبران‌ناپذیر» درباره وی را پنهان کرده باشد. 

از سوی دیگر، پیشتر درخواست‌ها برای دیدار با خان از سوی دادگاه عالی این کشور رد شده بود. یکی از فرزندان خان در این زمینه اعلام کرد: «هیچ خبری درباره وضعیت پدرمان نیست و مشخص نیست که آیا او زنده است یا مرده یا آن‌که تحت شکنجه روانی قرار دارد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی