خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جرقه جنگ در جنوب لبنان؛ اسرائیل و حزب‌الله در آستانه تقابل

جرقه جنگ در جنوب لبنان؛ اسرائیل و حزب‌الله در آستانه تقابل
کد خبر : 1721398
لینک کوتاه کپی شد.

معاریو هشدار داد که تحرکات نظامی اسرائیل و بازسازی توانمندی‌های نظامی حزب‌الله، می‌تواند هر لحظه جنوب لبنان را به میدان درگیری تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری‌زبان معاریو نوشت افزایش نیروها و تحرکات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و تقویت توانمندی‌های حزب‌الله با حمایت ایران، احتمال وقوع درگیری گسترده میان اسرائیل و حزب‌الله را افزایش داده است. به گفته این روزنامه، جنگ آینده دیگر یک سناریوی فرضی نیست و هر لحظه ممکن است جرقه آن زده شود.

معاریو تأکید کرده است که حزب‌الله با استفاده از خطوط تدارکاتی از سوریه و حمایت ایران، توان موشکی، زیرساخت‌های نظامی و شبکه اطلاعاتی خود را بازسازی کرده و حتی پس از ضربات گذشته، همچنان در حال تقویت قدرت خود است.

این روزنامه می‌گوید اسرائیل تاکنون با انجام حملات محدود، ترورها و عملیات اطلاعاتی تلاش کرده تنش‌ها را کنترل کند، اما این اقدامات به حزب‌الله فرصت داده تا خود را سازماندهی کرده و نقاط ضعف دشمن را شناسایی کند.

معاریو همچنین مدعی شد: «اگرچه لبنان در بحران اقتصادی شدید قرار دارد و حزب‌الله لزوما به دنبال جنگ نیست، اما حمایت ایران از این گروه خطر بروز درگیری را واقعی کرده و هر حادثه‌ای مانند ترور یک مقام ارشد یا حمله به یک مرکز نظامی، می‌تواند جرقه جنگ را شعله‌ور کند.»

این روزنامه تاکید کرد که اسرائیل به دنبال جنگ تمام‌عیار در شمال نیست، زیرا هزینه آن برای مرزها، اقتصاد و امنیت داخلی بسیار بالاست، اما ادامه توسعه توانمندی‌های حزب‌الله این وضعیت را برای اسرائیل غیرقابل تحمل می‌کند.

معاریو نتیجه گرفته است که با توجه به نقش همزمان اسرائیل، حزب‌الله و ایران در تعیین شرایط میدانی، جنگ آینده دیگر یک فرضیه نیست و احتمال وقوع آن بسیار واقعی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی