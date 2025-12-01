جرقه جنگ در جنوب لبنان؛ اسرائیل و حزبالله در آستانه تقابل
معاریو هشدار داد که تحرکات نظامی اسرائیل و بازسازی توانمندیهای نظامی حزبالله، میتواند هر لحظه جنوب لبنان را به میدان درگیری تبدیل کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبریزبان معاریو نوشت افزایش نیروها و تحرکات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و تقویت توانمندیهای حزبالله با حمایت ایران، احتمال وقوع درگیری گسترده میان اسرائیل و حزبالله را افزایش داده است. به گفته این روزنامه، جنگ آینده دیگر یک سناریوی فرضی نیست و هر لحظه ممکن است جرقه آن زده شود.
معاریو تأکید کرده است که حزبالله با استفاده از خطوط تدارکاتی از سوریه و حمایت ایران، توان موشکی، زیرساختهای نظامی و شبکه اطلاعاتی خود را بازسازی کرده و حتی پس از ضربات گذشته، همچنان در حال تقویت قدرت خود است.
این روزنامه میگوید اسرائیل تاکنون با انجام حملات محدود، ترورها و عملیات اطلاعاتی تلاش کرده تنشها را کنترل کند، اما این اقدامات به حزبالله فرصت داده تا خود را سازماندهی کرده و نقاط ضعف دشمن را شناسایی کند.
معاریو همچنین مدعی شد: «اگرچه لبنان در بحران اقتصادی شدید قرار دارد و حزبالله لزوما به دنبال جنگ نیست، اما حمایت ایران از این گروه خطر بروز درگیری را واقعی کرده و هر حادثهای مانند ترور یک مقام ارشد یا حمله به یک مرکز نظامی، میتواند جرقه جنگ را شعلهور کند.»
این روزنامه تاکید کرد که اسرائیل به دنبال جنگ تمامعیار در شمال نیست، زیرا هزینه آن برای مرزها، اقتصاد و امنیت داخلی بسیار بالاست، اما ادامه توسعه توانمندیهای حزبالله این وضعیت را برای اسرائیل غیرقابل تحمل میکند.
معاریو نتیجه گرفته است که با توجه به نقش همزمان اسرائیل، حزبالله و ایران در تعیین شرایط میدانی، جنگ آینده دیگر یک فرضیه نیست و احتمال وقوع آن بسیار واقعی است.