به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، شمار تلفات سیل و رانش زمین ناشی از باران‌های سیل‌آسا در سه کشور جنوب شرقی آسیا به بیش از ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

اندونزی، مالزی و تایلند پس از وقوع یک طوفان گرمسیری نادر در «تنگه مالاکا» که باران سیل‌آسا و بادهای شدید را به مدت یک هفته کامل به همراه داشت، با ویرانی گسترده‌ای روبرو شدند.

بر اساس گزارش‌ها، اندونزی ۳۳۶ کشته، تایلند ۱۷۰ کشته و مالزی دو کشته گزارش کرده‌اند.

مقامات امداد و نجات با وجود فروکش کردن سیل، همچنان در تلاش برای دسترسی به بسیاری از مناطق آسیب‌دیده هستند و ده‌ها هزار نفر نیز در سراسر این سه کشور تخلیه شده‌اند.

