افزایش تلفات بارشهای سیلآسا در جنوب آسیا به بیش از ۵۰۰ نفر
شمار تلفات بارشهای سیلآسا در سه کشور جنوب آسیا به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، شمار تلفات سیل و رانش زمین ناشی از بارانهای سیلآسا در سه کشور جنوب شرقی آسیا به بیش از ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.
اندونزی، مالزی و تایلند پس از وقوع یک طوفان گرمسیری نادر در «تنگه مالاکا» که باران سیلآسا و بادهای شدید را به مدت یک هفته کامل به همراه داشت، با ویرانی گستردهای روبرو شدند.
بر اساس گزارشها، اندونزی ۳۳۶ کشته، تایلند ۱۷۰ کشته و مالزی دو کشته گزارش کردهاند.
مقامات امداد و نجات با وجود فروکش کردن سیل، همچنان در تلاش برای دسترسی به بسیاری از مناطق آسیبدیده هستند و دهها هزار نفر نیز در سراسر این سه کشور تخلیه شدهاند.