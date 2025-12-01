فرماندهی عملیات مشترک عراق:
جنگندههای آسمان اربیل متعلق به ائتلاف بینالمللی بودند
فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که جنگندههای مشاهده شده در آسمان اربیل و چندین منطقه دیگر متعلق به ائتلاف بینالمللی بودند.
فرماندهی عملایت مشترک عراق شب گذشته -یکشنبه- به شبکه «روداو» گفت که جنگندههایی که امروز در آسمان اربیل و چندین منتطقه مشاهده شدند، متعلق به ائتلاف بینالمللی بودند و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
روز گذشته چندین جنگنده حدود نیم ساعت بر فراز آسمان منطقه «کویسنجیق» پرواز کردند و شهروندان اربیل صدهای این جنگنده ها را شنیدند.