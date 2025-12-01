خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندهی عملیات مشترک عراق:

جنگنده‌های آسمان اربیل متعلق به ائتلاف بین‌المللی بودند

جنگنده‌های آسمان اربیل متعلق به ائتلاف بین‌المللی بودند
کد خبر : 1721311
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که جنگنده‌های مشاهده شده در آسمان اربیل و چندین منطقه دیگر متعلق به ائتلاف بین‌المللی بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از روداو، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که جنگنده‌های مشاهده شده در آسمان اربیل و چندین منطقه دیگر متعلق به ائتلاف بین‌المللی بودند.

فرماندهی عملایت مشترک عراق شب گذشته -یکشنبه- به شبکه «روداو» گفت که جنگنده‌هایی که امروز در آسمان اربیل و چندین منتطقه مشاهده شدند، متعلق به ائتلاف بین‌المللی بودند و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

روز گذشته چندین جنگنده حدود نیم ساعت بر فراز آسمان  منطقه «کویسنجیق» پرواز کردند و شهروندان اربیل صدهای این جنگنده ها را شنیدند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی