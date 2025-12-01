به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع گزارش داد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اوکراینی سناریوی احتمالی را مورد بحث قرار داده‌اند که در آن اوکراین عملاً از طریق ترتیباتی که باید بین کشورهای عضو این بلوک و روسیه مورد مذاکره قرار گیرد، از پیوستن به ناتو منع شود.

به گفته این منبع، «اوکراین رسماً و به معنای قانونی، مجبور به رد این آرزو نخواهد شد.»

این منبع افزود: «اما اگر ایالات متحده چیزی برای توافق دوجانبه با روسیه داشته باشد، یا اگر روسیه بخواهد تضمین‌هایی را از ناتو به صورت چندجانبه دریافت کند، این به معنای مشارکت دادن اوکراین در فرآیند تصمیم‌گیری نیست.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است، که این نیز باید توسط اوکراین تأیید شود.

