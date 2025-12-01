پیشتازی نامزدهای حزب محافظهکار در انتخابات هندوراس
نتایج اولیه از پیروزی نامزدهای حزب محافظهکار در انتخابات هندوراس حمایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نتایج اولیه از پیروزی نامزدهای حزب محافظهکار در انتخابات هندوراس حمایت دارد.
با شمارش حدود ۳۴ درصد از آرای حوزههای رأیگیری در هندوراس، نتایج اولیه و جزئی نشان میدهد که «نصری آسفورا» و «سالوادور نصرالا»، نامزدهای محافظهکار، در رقابتهای ریاست جمهوری روز گذشته -یکشنبه- پیشتاز هستند و حزب حاکم در جایگاه دوم قرار دارد.
شورای ملی انتخابات اعلام کرد که آسفورا از حزب ملی در شمارش اولیه ۵۳۰ هزار رای داشته است، در حالی که نصرالا، از حزب محافظهکار لیبرال، حدود ۵۰۶ هزار و ۳۱۶ رای کسب کرده است. «ریکسی مونکادا» از حزب سوسیالیست دموکراتیک «آزادی و بازسازی»، با ۲۵۵ هزار و ۹۷۲ رای در جایگاه دوم قرار گرفته است.
این شورا تعداد کل آرای اخذ شده را اعلام نکرد.
آسفورا، شهردار سابق تگوسیگالپا، ۶۷ ساله، به عنوان یک سیاستمدار عملگرا در انتخابات شرکت کرد.