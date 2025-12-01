خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افسر ارشد سابق بریتانیایی:

نیروهای انگلیس در افغانستان دست به جنایت جنگی زدند

نیروهای انگلیس در افغانستان دست به جنایت جنگی زدند
کد خبر : 1721271
لینک کوتاه کپی شد.

یک افسر ارشد سابق بریتانیایی در یک تحقیق عمومی گفته است که به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان با اعدام مظنونان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و با وجود آگاهی گسترده در زنجیره فرماندهی، هیچ کاری انجام نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک افسر ارشد سابق بریتانیایی در یک تحقیق عمومی گفته است که به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان با اعدام مظنونان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و با وجود آگاهی گسترده در زنجیره فرماندهی، هیچ کاری انجام نشده است.

وزارت دفاع بریتانیا‌ پس از آنکه یک مستند تلویزیونی بی‌بی‌سی گزارش داد که سربازان سرویس ویژه هوایی ‌بیش از یک دهه پیش در شرایط مشکوک، ۵۴ نفر را در طول جنگ افغانستان کشته‌اند، دستور این تحقیق را صادر کرد.

این تحقیقات در حال بررسی تعدادی از حملات شبانه نیروهای بریتانیایی از اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ است، زمانی که آنها بخشی از ائتلاف به رهبری ایالات متحده در حال مبارزه با طالبان و سایر شبه‌نظامیان بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی