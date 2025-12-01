نیروهای انگلیس در افغانستان دست به جنایت جنگی زدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک افسر ارشد سابق بریتانیایی در یک تحقیق عمومی گفته است که به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان با اعدام مظنونان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و با وجود آگاهی گسترده در زنجیره فرماندهی، هیچ کاری انجام نشده است.

وزارت دفاع بریتانیا‌ پس از آنکه یک مستند تلویزیونی بی‌بی‌سی گزارش داد که سربازان سرویس ویژه هوایی ‌بیش از یک دهه پیش در شرایط مشکوک، ۵۴ نفر را در طول جنگ افغانستان کشته‌اند، دستور این تحقیق را صادر کرد.

این تحقیقات در حال بررسی تعدادی از حملات شبانه نیروهای بریتانیایی از اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ است، زمانی که آنها بخشی از ائتلاف به رهبری ایالات متحده در حال مبارزه با طالبان و سایر شبه‌نظامیان بودند.

