عملیات مشترک ارتش آمریکا و سوریه علیه داعش

عملیات مشترک ارتش آمریکا و سوریه علیه داعش
ارتش آمریکا ‌اعلام کرد که اخیراً ۱۵ محل حاوی انبارهای تسلیحات داعش را در جنوب سوریه منهدم کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش آمریکا ‌اعلام کرد که اخیراً ۱۵ محل حاوی انبارهای تسلیحات داعش را در جنوب سوریه منهدم کرده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که این ارتش و نیروهای سوری، این انبارها را در سراسر استان ریف دمشق طی چندین حمله هوایی و انفجار زمینی که از ۲۴ تا ۲۷ نوامبر انجام شد، شناسایی و منهدم کردند.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این عملیات مشترک بیش از ۱۳۰ خمپاره و موشک، چندین تفنگ تهاجمی، مسلسل، مین‌های ضد تانک و مواد لازم برای ساخت بمب‌های دست‌ساز را منهدم کرد.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
