وال استریت ژورنال گزارش داد:
کوشنر و ویتکاف امروز به مسکو میروند
وال استریت ژورنال گزارش داد که فرستاده ایالات متحده و داماد رئیس جمهور این کشور، امروز -دوشنبه- برای ادامه مذاکرات با مسکو به روسیه سفر میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وال استریت ژورنال گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد رئیس جمهور این کشور، امروز -دوشنبه- برای ادامه مذاکرات با مسکو به روسیه سفر میکنند.
این سفر پس پس از جلسهای صورت میگیرد که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا به همراه ویتکوف و کوشنر، با همتایان وکراینی خود برگزار کردند که بیش از چهار ساعت به طول انجامید.
روبیو گفت که طرفین پیشرفت داشتهاند و افزود که مذاکرات پیچیده بوده است.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، این مذاکرات به جدول زمانی احتمالی برای انتخابات جدید در اوکراین و احتمال تبادل زمین بین روسیه و اوکراین پرداخته است. سایر مسائل مهم همچنان حل نشده باقی ماندهاند، از جمله ماهیت ضمانتهای امنیتی ایالات متحده و غرب برای اوکراین و مسئله ارضی.