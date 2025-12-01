خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

کوشنر و ویتکاف امروز به مسکو می‌روند

وال استریت ژورنال گزارش داد که ‌فرستاده ایالات متحده و ‌داماد ‌رئیس جمهور این کشور، امروز -دوشنبه- برای ادامه مذاکرات با مسکو به روسیه سفر می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وال استریت ژورنال گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد ‌رئیس جمهور این کشور، امروز -دوشنبه- برای ادامه مذاکرات با مسکو به روسیه سفر می‌کنند.

این سفر پس پس از جلسه‌ای صورت می‌گیرد که «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا به همراه ویتکوف و کوشنر، با همتایان وکراینی خود برگزار کردند که بیش از چهار ساعت به طول انجامید.

روبیو گفت که طرفین پیشرفت داشته‌اند و افزود که مذاکرات پیچیده بوده است.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، این مذاکرات به جدول زمانی احتمالی برای انتخابات جدید در اوکراین و احتمال تبادل زمین بین روسیه و اوکراین پرداخته است. سایر مسائل مهم همچنان حل نشده باقی مانده‌اند، از جمله ماهیت ضمانت‌های امنیتی ایالات متحده و غرب برای اوکراین و مسئله ارضی.

 

