بلومبرگ گزارش داد:

عزم هند و روسیه برای گسترش توافق‌های دفاعی
بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که هند قصد دارد مذاکرات مربوط به توافق‌های دفاعی جدید را در جریان سفر قریب‌الوقوع «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به دهلی نو آغاز کند.

این منابع گفتند که این مذاکرات در حالی برنامه‌ریزی می‌شوند که دولت آمریکا به دنبال محدود کردن همکاری نظامی بین دهلی نو و مسکو است.

بلومبرگ افزود که هند و روسیه، که روابطشان به عنوان یک مشارکت استراتژیک ویژه طبقه‌بندی می‌شود، قصد دارند در مورد تحویل احتمالی جنگنده‌های نسل پنجم Su-۵۷ و همچنین چشم‌انداز دستیابی به نسخه ارتقا یافته سیستم دفاع هوایی S-۵۰۰ بحث کنند.

