گفتوگوی تلفنی ترامپ با همتای ونزوئلایی؛ مادورو: بعد از ۱۸ ماه کنارهگیری میکنم!
رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز اعلام کرد که با همتای ونزوئلائیاش گفتوگوی تلفنی داشته است؛ همزمان سناتوری آمریکایی فاش کرد که واشنگتن پیشنهاد خروج مادورو از ونزوئلا و انتقال او به روسیه را مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- دوشنبه- در گفتوگویی با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری گفت: «با (نیکلاس) مادورو تماس گرفتم اما نمیخواهم وارد جزئیات شوم.»
او در مسیر بازگشت به واشنگتن افزود: «نمیتوانم بگویم تماس خوب بود یا بد؛ فقط یک مکالمه تلفنی بود.»
این تماس که مادورو و مقامهای ارشد دولتش درباره آن اظهار نظر نکردهاند، در حالی فاش شده است که ترامپ همچنان رویکردی سختگیرانه نسبت به ونزوئلا اتخاذ کرده و در عین حال احتمال توسل به راهکار دیپلماسی برای حل و فصل تنش با کاراکاس را بررسی میکند.
ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سخنانش درباره بستن حریم هوایی ونزوئلا نشانه نزدیکبودن اقدام نظامی است، گفت: «چنین برداشتی نکنید.»
پیش از این اظهارات ترامپ، مارکوین مولین، سناتور جمهوریخواه آمریکا اعلام کرد واشنگتن به نیکولاس مادورو، پیشنهاد داده است کشور را ترک کرده و به روسیه یا مقصدی دیگر برود.
این سناتور ایالت اوکلاهما در گفتوگو با شبکه «سیانان» گفت: «به هر حال، ما به مادورو فرصت خروج دادیم. به او گفتیم میتواند به روسیه یا هر کشور دیگری برود.»
در همین حال، شبکه تلویزیونی سیانان، روز یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش داد که نیکولاس مادورو، در جریان مذاکرات غیررسمی با مقامات آمریکایی اعلام کرده است آمادگی دارد پس از ۱۸ ماه از قدرت کنارهگیری کند.
بر اساس این گزارش، دولت مادورو با نمایندگان دونالد ترامپ، برای برقراری گفتوگو میان دو کشور تماس گرفته است. برخی از مقامات آمریکایی این پیشنهاد کنارهگیری را به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات میان کاراکاس و واشنگتن پذیرفتنی دانستهاند.