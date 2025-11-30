سفر تاریخی پاپ به لبنان؛ تأکید بر رسالت صلح و همزیستی در میانهٔ تنشهای منطقهای
رئیسجمهوری لبنان امروز -یکشنبه- در کاخ ریاستجمهوری در بیروت، از رهبر کاتولیکهای جهان استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ژوزف عون» رئیسجمهوری لبنان امروز -یکشنبه- در کاخ ریاستجمهوری در بیروت، از «پاپ لئوی چهاردهم» رهبر کاتولیکهای جهان استقبال کرد.
این سفر تاریخی با شعار «خجسته باد صلحآفرینان» صورت گرفته است.
عون در سخنان خود خطاب به رهبر کاتولیکهای جهان گفت: «با شور و شادمانی از شما استقبال میکنم؛ پیامآور صلح در سرزمین صلح. بهنام مردم لبنان با تمام گروهها و طوایفش، ورود شما را به این کشور کوچک از نظر جغرافیا و بزرگ از نظر رسالت خوشآمد میگویم؛ لبنان که همواره سرزمینی بوده است که ایمان و آزادی، تفاوت و وحدت و رنج و امید را در کنار هم جای داده است».
وی افزود: «شما به کشوری معمولی قدم نمیگذارید، بلکه وارد سرزمینی میشوید که در کتابهای مقدس بارها از آن یاد شده؛ نماد سربلندی، استواری و قداست. کوهها و جنگلهای لبنان، نشانهای از زیبایی و پاکی هستند و این سرزمین، گواهی بر عظمت آفرینش و پیوندی دیرینه با تاریخ مقدس است«.
عون ادامه داد: «اگر حضور مسیحیان در لبنان از میان برود، معادلهٔ کشور فرو میریزد و اگر مسلمانان آسیب ببینند، توازن لبنان از دست میرود».
وی در پایان گفت: «از امروز تا هر زمان، هیچ بیمی به خود راه نمیدهیم. با دعاهای شما و با ایمان مردم به حق و میهنشان، در این سرزمین میمانیم؛ فرزندان امید و رستاخیز، پیامآوران محبت و نیکی. زنده باد لبنان، زنده باد صلح، زنده باد قداست اعلی».
این سفر سهروزه که نخستین حضور خارجی پاپ لئوی چهاردهم پس از انتخاب وی است، در یکی از حساسترین دورههای سیاسی و ملی لبنان انجام میشود. انتظار میرود طی این سفر، پاپ در مراسم دینی و دیدارهای رسمی شرکت کند و پیام صلح و همزیستی لبنان را تقویت کند.