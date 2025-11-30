عفو بین الملل:
کماکان دموکراسی در سوریه غایب است
دبیرکل عفو بین الملل گفت که مقمات جدید سوریه گامهایی برای تعهد به اطلاعات برداشتهاند اما کماکان دموکراسی در این کشور غایب است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «اگنس کالامار»، دبیرکل عفو بینالملل اظهار داشت که مقامات جدید سوریه گامهایی برای نشان دادن تعهد خود به اصلاحات، عدالت انتقالی و آشتی برداشتهاند، اما دموکراسی هنوز غایب است.
دبیرکل عفو بینالملل، که در هفته جاری از دمشق بازدید کرد، گفت که ارائه طرحهای اصلاحات قانونی به پارلمان، تشکیل کمیتههای عدالت انتقالی و استقبال از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و سایر کارشناسان، همگی نشانههای تغییر در سوریه هستند.
کالامار در مصاحبهای با آسوشیتدپرس اظهار داشت: «همه این موارد شاخصهای بسیار خوبی هستند، اما خیلی عمیق نیستند».
وی گزارش داد که مقامات سوری، از جمله وزیر دادگستری، به او اطلاع دادهاند که صدها نفر به بهانه تخلفات دولت سابق در بازداشت هستند.