خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عفو بین الملل:

کماکان دموکراسی در سوریه غایب است

کماکان دموکراسی در سوریه غایب است
کد خبر : 1721058
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل عفو بین الملل گفت که مقمات جدید سوریه گام‌هایی برای تعهد به اطلاعات برداشته‌اند اما کماکان دموکراسی در این کشور غایب است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «اگنس کالامار»، دبیرکل عفو بین‌الملل اظهار داشت که مقامات جدید سوریه گام‌هایی برای نشان دادن تعهد خود به اصلاحات، عدالت انتقالی و آشتی برداشته‌اند، اما دموکراسی هنوز غایب است.

دبیرکل عفو بین‌الملل، که در هفته جاری از دمشق بازدید کرد، گفت که ارائه طرح‌های اصلاحات قانونی به پارلمان، تشکیل کمیته‌های عدالت انتقالی و استقبال از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر کارشناسان، همگی نشانه‌های تغییر در سوریه هستند.

کالامار در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس اظهار داشت: «همه این موارد شاخص‌های بسیار خوبی هستند، اما خیلی عمیق نیستند».

وی گزارش داد که مقامات سوری، از جمله وزیر دادگستری، به او اطلاع داده‌اند که صدها نفر به بهانه تخلفات دولت سابق در بازداشت هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود