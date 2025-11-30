پسکوف:
ویتکاف طی روزهای آینده به مسکو میرود
سخنگوی کرملین، گفت که فرستاده ویژه آمریکا، طی روزهای آینده، پیش از سفر برنامهریزی شده رئیس جمهور روسیه به هند، وارد مسکو خواهد شد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا، طی روزهای آینده، پیش از سفر برنامهریزی شده رئیس جمهور روسیه به هند، وارد مسکو خواهد شد.
پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا ویتکاف دوشنبه، سهشنبه یا چهارشنبه - سفر رئیسجمهور روسیه به هند از پنجشنبه آغاز میشود - خواهد رسید، گفت: «ظاهراً حدس شما درست است.»
پسکوف در مورد رسوایی فساد اخیر در کییف افزود: «رژیم کییف به دلیل فسادی که در اطراف بودجههای ارائه شده توسط آمریکاییها و اروپاییها گسترش یافته است، در حال فروپاشی است.»