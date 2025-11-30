خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو رسما خواستار عفو خود شد
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه پرونده‌های فساد جاری درخواست عفو از سوی رئیس این رژیم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر ریاست دولت اسرائیل اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در بحبوحه پرونده‌های فساد خود به «اسحاق هرتزوگ»، رئیس  این رژیم، درخواست عفو   ارائه کرده است. 

این درخواست چند روز پس از آن مطرح شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که رئیس دولت رژیم صهیونیستی باید نتانیاهو را در پرونده‌های فسادش عفو کند.

نتانیاهو با سه پرونده فساد جداگانه در سال ۲۰۱۹ که شامل اتهامات رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد است.

 

 

