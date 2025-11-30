به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر، تاکید کرد که نباید به رژیم صهیونیستی اجازه داد که مانع اجرای مرحله دوم توافق غزه شود.

الانصاری در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «نباید به اسرائیل اجازه داده شود که در اجرای توافق غزه و انتقال آ« به مرحله دوم خلل ایجاد کند».

وی اشاره کرد که کار از سوی طرف فلسطینی برای بازیابی دو جسد باقی مانده و قطع هرگونه بهانه اسرائیل در حال انجام است

دیپلمات قطری تاکید کرد که این کشور و شرکای آن در منطقه، امروز به دنبال عبور از مرحله اول به مرحله دوم و در نتیجه دست‌یابی به صلحی پایدار هستند که از طریق آن بتوان وضعیت جنگ را به طور جامع در نوار غزه پایان داد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر توضیح داد: «چالش‌های بزرگی برای رسیدن به این سطح از آتش‌بس وجود دارد، اما تمرکز اکنون بر حفظ این آتش‌بس به اندازه کافی طولانی است تا به یک راه حل سیاسی برسیم که در آن همه طرف‌های منطقه، به همراه جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، برای موفقیت این طرح و پایان دادن به جنگ با هم همکاری کنند».

