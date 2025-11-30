ایران آمادگی نظامی خود را برای حمله احتمالی اسرائیل تقویت کرده است

به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی در تل‌آویو در مصاحبه با تلویزیون عبری «کان» تأکید کرد که تهران با شتاب دادن به برنامه‌های تسلیحاتی و بازسازی قدرت گروه‌های همسو در منطقه، در مسیر افزایش آمادگی نظامی و بازگرداندن جایگاه خود در منطقه است.

در این گزارش آمده است که تهران حزب‌الله لبنان، گروه‌های مسلح در سوریه و انصارالله یمن را تسلیح می‌کند و به کرانه باختری نیز ارسال تسلیحات ادامه دارد تا زمینه حملات احتمالی علیه اسرائیل فراهم شود. ایران همچنین در انتظار پایان ضرب‌الاجل ۳۱ دسامبر برای خلع سلاح حزب‌الله است و برای مقابله با هرگونه تحرک احتمالی اسرائیل پس از آن، آماده می‌شود.

این منبع امنیتی هشدار داد که روند کنونی، ایران را وارد یک مسابقه تسلیحاتی حساس و نگران‌کننده در منطقه کرده است.

