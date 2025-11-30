خبرگزاری کار ایران
انفجار مهیب در کارخانه بازیافت ضایعات در استرالیا

کد خبر : 1720787
انفجار مهیب در کارخانه‌ای در غرب سیدنی، منجر به آتش‌سوزی گسترده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، انفجار مهیب در یک کارخانه بازیافت ضایعات در سیدنی استرالیا در شب گذشته -شنبه-  و صبح امروز منجر به آتش‌سوزی گسترده در محل و وحشت در میان ساکنان شد.

به گزارش سرویس آتش‌نشانی و امداد نیو ساوث ولز،  دو آتش‌نشان در جریان  مبارزه با آتش‌سوزی که اکنون مهار شده است مجروح شدند.

بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان موفق به مهار این آتش‌سوزی که در یک محل بازیافت زباله که در  غرب سیدنی رخ داد شدند.

 

 

 

انتهای پیام/
