خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه خبر داد:

۳۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

۳۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
کد خبر : 1720724
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از رهگیری و ساقط کردن ۳۳ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پدافند های هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف سرنگون  کردند.

وزارت دفاع روسیه  گزارش داد: «در جریان شب گذشته، سیستم‌های  پدافند هوایی ۳۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند».

این وزارتخانه  گزارش داد: «۱۶ پهپاد بر فراز منطقه روستوف، ۷ فروند در  کراسنودار، ۳ مورد بر فراز بلگورود، یک پهپاد در آسمان  و همچنین ۶ فروند بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود