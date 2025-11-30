۳۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پدافند های هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: «در جریان شب گذشته، سیستم‌های پدافند هوایی ۳۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند».

این وزارتخانه گزارش داد: «۱۶ پهپاد بر فراز منطقه روستوف، ۷ فروند در کراسنودار، ۳ مورد بر فراز بلگورود، یک پهپاد در آسمان و همچنین ۶ فروند بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند».

