رویترز گزارش داد:

تعجب مقامات آمریکایی از اظهارات ترامپ درباره بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا

تعجب مقامات آمریکایی از اظهارات ترامپ درباره بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
رویترز گزارش داد که مقامات آمریکایی از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره بسته اعلام شدن حریم هوایی ونزوئلا شگفت‌زده شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ رویترز گزارش داد که مقامات آمریکایی از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره بسته اعلام شدن حریم هوایی ونزوئلا شگفت‌زده شده‌اند. 

این مقامات در گفت‌وگو با رویترز عنوان کردند که از احتمال وقوع هرگونه عملیات نظامی جاری ایالات متحده که مستلزم بستن حریم هوایی ونزوئلا باشد، بی‌اطلاع هستند.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا باید «کاملاً بسته» در نظر گرفته شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. 

ترامپ در پستی در تروث سوشیال اظهار داشت: «به همه شرکت‌های هواپیمایی، خلبانان، فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا را بسته در نظر بگیرید.»

 

