السیسی:

تمام جهان شاهد مقاومت افسانه‌ای مردم فلسطین در برابر بی‌عدالتی است

رئیس جمهور مصر، ‌گفت که تمام جهان شاهد مقاومت افسانه‌ای مردم فلسطین در برابر بی‌عدالتی و استبداد است.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، ‌گفت که تمام جهان شاهد مقاومت افسانه‌ای مردم فلسطین در برابر بی‌عدالتی و استبداد است.

وی از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت خود را در بازسازی آنچه جنگ در نوار غزه ویران کرده است، بر عهده بگیرد.

رئیس جمهور مصر تأکید کرد که «تمام جهان در این مناسبت شاهد پایداری افسانه‌ای مردم فلسطین در برابر بی‌عدالتی و استبداد است.»

وی خاطرنشان کرد که «این مردم قهرمان در سرزمین خود ثابت قدم هستند، به حقوق خود پایبندند و با ردای قهرمانی و کرامت آراسته شده‌اند.»

 

