تلآویو: ارتش طرح تشدید حملات علیه حزبالله را ارائه کرد
رسانههای عبری گزارش دادند که ارتش اسرائیل در جلسهای ویژه با حضور نخستوزیر و مقامات امنیتی، برنامهای عملیاتی برای تشدید حملات علیه حزبالله لبنان ارائه کرده است. این اقدام در حالی انجام میشود که توافق آتشبس میان دو طرف از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بارها نقض شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل در جلسهای ویژه با حضور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و شماری از وزرا و مقامات امنیتی، طرحی عملیاتی برای گسترش حملات علیه حزبالله ارائه کرد.
اسرائیل از زمان برقراری آتشبس با حزبالله در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بهطور روزانه این توافق را نقض کرده است؛ بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، این اقدامات دستکم ۳۳۵ شهید و بیش از ۹۷۰ زخمی برجای گذاشته است.
این شبکه عبری تصریح کرد که ارتش اسرائیل طرح خود را به محافل سیاسی در تلآویو ارائه کرده است. این اقدام حدود یک ماه پیش از پایان ضربالاجل تعیینشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای خلع سلاح حزبالله انجام شده و شامل گزینههایی برای تشدید حملات داخل لبنان در صورت عدم پیشرفت در اجرای این خلع سلاح است.
در ۵ اوت گذشته، کابینه لبنان تصویب کرد که تمامی سلاحها، از جمله سلاح حزبالله، تنها در اختیار دولت باشد و ارتش موظف شد تا پایان سال ۲۰۲۵ برنامهای برای اجرای این تصمیم ارائه کند.
با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بارها تأکید کرده که این حزب با طرح خلع سلاح مخالفت دارد و خواستار خروج کامل ارتش اسرائیل از تمامی خاک لبنان است.
از سوی دیگر، شبکه عبری «کان» نیز گزارش داد که اسرائیل از طریق آمریکا به بیروت پیام داده است که حجم حملات خود را افزایش خواهد داد و مناطقی را هدف قرار خواهد داد که پیشتر به درخواست دولت ترامپ از آنها صرفنظر میکرد، زیرا ارتش لبنان تلاش کافی برای خلع سلاح حزبالله انجام نمیدهد.
این شبکه عبری افزود که اسرائیل میخواست ضربالاجلی نهایی برای دولت لبنان تعیین کند تا حجم حملات افزایش یابد، اما منتظر تصمیم آمریکا در این زمینه است.
لبنان از زمان آتشبس جنگ اخیر با حزبالله، که حدود یک سال پیش به اجرا درآمده، تحت فشار شدید اسرائیل و آمریکا برای خلع سلاح حزبالله و انحصار سلاح در دست دولت قرار دارد.