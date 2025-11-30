ورود بیسر و صدای جنگندههای چینی به مصر؛ تلآویو در وضعیت آمادهباش کامل
ورود جنگندههای چینی به خاک مصر باعث شده اسرائیل طی ماههای اخیر در وضعیت آمادهباش کامل قرار گیرد. این رخداد نگرانیها درباره افزایش قدرت نظامی مصر و تغییر توازن قدرت در منطقه را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، منابع رسانهای اعلام کردند که ورود جنگندههای چینی به خاک مصر باعث شد اسرائیل طی ماههای اخیر در وضعیت آمادهباش کامل قرار گیرد. گزارشها حاکی است که رادارهای اسرائیلی و آمریکایی این ورود را رصد نکردهاند.
به نوشته روزنامه عبری «معاریو»، این رخداد موجب برگزاری نشستهایی در تلآویو شد تا تأثیر آن بر برتری هوایی اسرائیل بررسی و نگرانیها درباره افزایش قدرت نظامی مصر ارزیابی شود.
بر اساس این گزارشها، مصر در سالهای اخیر گزینههای خرید جنگندههای نسل پنجم را بررسی کرده و در این مسیر با روسیه، چین، کرهجنوبی و ترکیه همکاریهایی را مدنظر قرار داده است. برخی از این قراردادها میتواند شامل تولید داخلی یا توسعه مشترک باشد. هدف اصلی مصر از این اقدامات، حفظ انعطافپذیری استراتژیک و کاهش وابستگی کامل به یک قدرت نظامی است.
همچنین گزارشها نشان میدهد مصر از سال ۲۰۱۵ به توسعه و تقویت نیروهای خود پرداخته است، از جمله حرفهایسازی یگانها، بهبود سامانههای فرماندهی و کنترل، افزایش توان مانور در صحرای سینا و خرید تجهیزات دفاع هوایی از آمریکا، روسیه و چین. نیروی دریایی مصر نیز با خرید زیردریاییها، ناوچهها و کشتیهای دیگر در چارچوب این فرآیند نوسازی تقویت شده است.
مصر همچنین در پی ایجاد ظرفیت بازدارندگی مستقل و حفظ آزادی عمل در منطقهای است که سریعا در حال تغییر توازن قدرت است. طبق گزارشها، نیروی هوایی مصر اخیرا سه فروند جنگنده «رافال F3R» ساخت شرکت فرانسوی داسو دریافت کرده است. این تحویل بخشی از یک قرارداد بزرگتر است که طی آن مصر ۳۰ فروند رافال دریافت خواهد کرد و تاکنون ۱۸ فروند تحویل شده و ۱۲ فروند باقی مانده در آینده تحویل میشود.
علاوه بر جنگندهها، مصر قرار است سامانههای موشکی همراه، از جمله موشکهای هوا به هوا با برد تقریبی ۱۲۰ تا ۱۴۵ کیلومتر، را نیز دریافت کند؛ موضوعی که اسرائیل پیشتر تلاش کرده بود از فروش آن جلوگیری کند.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا قراردادی به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار با شرکت بوئینگ برای تولید بالگردهای تهاجمی «آپاچی گاردین AH-64E» برای مصر، کویت و لهستان امضا کرد. در صورت نهایی شدن این خرید، ناوگان بالگردهای تهاجمی مصر شامل حدود ۱۰۰ فروند بالگرد آمریکایی و روسی خواهد شد.
بالگردهای AH-64E با سیستمهای پیشرفتهای همچون رادار «لانگبو»، سامانههای جنگ الکترونیک، ارتباطات رمزگذاریشده، قابلیت شناسایی اهداف و انجام عملیات در شرایط آب و هوایی مختلف و همچنین تسلیحات سنگین، در رده بالگردهای هجومی برتر جهان قرار دارند.