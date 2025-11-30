در میانه مذاکرات صلح.. اوکراین حملات پهپادی به تاسیسات نفتی روسیه را تشدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک اسکله نفتی روسیه در بندر «نووروسیسک» در دریای سیاه شنبه هدف حمله پهپادهای دریایی قرار گرفت و خسارات سنگینی به آن وارد شد. این حمله در شرایطی اتفاق افتاد که اوکراین تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار دارد؛ ارتش روسیه همچنان در شرق این کشور پیشروی می‌کند و همزمان، رسوایی فساد در دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، منجر به برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر و یکی از نزدیک‌ترین دستیاران او شد.

آمریکا اخیرا طرحی جدید برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرده است که واشنگتن قصد دارد با توافق طرفین، آن را اجرایی کند، اما کی‌یف نگران است که مجبور به امتیازدهی‌های گسترده شود.

در همین حال، صبح شنبه یک اسکله نفتی مهم در بندر «نووروسیسک» روسیه هدف حمله پهپادهای دریایی قرار گرفت. این پایانه نقش کلیدی در صادرات نفت دارد و به یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان متصل است؛ خط لوله‌ای که نفت میدان‌های قزاقستان در ساحل دریای خزر را از خاک روسیه عبور داده و به دریای سیاه می‌رساند.

کنسورتیم خط لوله دریای خزر، که مدیریت حدود یک درصد از عرضه جهانی نفت را برعهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اسکله شماره ۲ در حمله‌ای تروریستی با پهپادهای بدون سرنشین آسیب جدی دید. عملیات بارگیری و سایر فعالیت‌های مرتبط متوقف شده و مسیر نفتکش‌ها به خارج از محدوده این مجتمع تغییر یافت.» این شرکت تاکید کرد که هیچ یک از کارکنان و پیمانکاران آسیبی ندیده‌اند.

مذاکرات اوکراین در فلوریدا

همزمان، یک هیئت اوکراینی شنبه برای مذاکره درباره طرح آمریکایی پایان جنگ به آمریکا رفت. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، امروز- یکشنبه- با هیئت اوکراینی در فلوریدا دیدار خواهند کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز اعلام کرد که گفت‌وگو با واشنگتن براساس اصلاحات اخیر روی طرح آمریکایی در ژنو ادامه خواهد داشت.

استفاده اوکراین از پهپادهای دریایی

اوکراین شنبه اعلام کرد که دو اسکله روسی در دریای سیاه را با پهپادهای دریایی هدف قرار داده است. این نفتکش‌ها متعلق به ناوگان «شبح» روسیه بودند که برای دور زدن تحریم‌های غربی استفاده می‌شود. به گفته یک منبع امنیتی اوکراینی، پهپادهای به‌روزشده مدل CBP این دو نفتکش را هدف گرفتند و ویدئویی از حرکت پهپادها و انفجارها منتشر شد. هر دو نفتکش هنگام حمله خالی بودند و به بندر «نووروسیسک» برای سوخت‌گیری در حال حرکت بودند.

اوکراین در ماه‌های گذشته نیز اسکله‌ها و پالایشگاه‌های نفتی روسیه را هدف قرار داده است تا منابع درآمدی کرملین که صرف فعالیت‌های نظامی می‌شود، محدود گردد.

حملات روسیه به اوکراین

در مقابل، روسیه حملات شبانه خود به اوکراین را ادامه داده و شبکه برق این کشور را هدف قرار می‌دهد. پهپادهای روسیه پایتخت و مناطق اطراف آن را بامداد جمعه و شنبه هدف گرفتند. ارتش اوکراین از شلیک ۳۶ موشک و استفاده از ۵۹۶ پهپاد خبر داد. این حملات دو کشته در کی‌یف و یک کشته در اطراف پایتخت برجای گذاشت و حداقل ۳۰ نفر زخمی شدند. بیش از ۶۰۰ هزار نفر نیز از برق محروم شدند. وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد که برق بیش از ۶۰۰ هزار مشترک قطع شده است.

