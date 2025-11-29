معاون وزیر خارجه روسیه:
آمریکا در مقایسه با اروپا درک واقعبینانهتری از وضعیت اوکراین دارد
معاون وزیر خارجه روسیه گفت که واشنگتن «مسیر معقولی را دنبال کرده» و «وضعیت اوکراین را بسیار واقعبینانهتر از متحدان اروپایی خود درک میکند».
ریابکوف افزود: «بر همین اساس، ما گفتوگوهای خود را ادامه میدهیم».
وی کشورهای اروپایی را متهم کرد که تلاش میکنند «هرگونه چشمانداز حلوفصل بحران» را مختل کنند.
آمریکا هفته گذشته یک طرح صلح ۲۸ مادهای را منتشر کرد که از سوی بسیاری بهعنوان طرحی بیش از حد مطلوب برای روسیه ارزیابی شد.
«سرگئی کیسلیتسیا» معاون وزیر خارجه اوکراین، گفت که نسخه بعدی این طرح که جزئیاتش هنوز علنی نشده، شامل برخی پیشنهادهای اوکراین شده است.
«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه گفته است که کشورش «بهطور کلی» با چارچوب پیشنهادی آمریکا موافق است، اما هیأت روس هنوز موضوعاتی برای مذاکره دارد؛ بهویژه بندی در پیشنویس طرح که اعلام میکند واشنگتن تنها قصد دارد کنترل بالفعل روسیه بر کریمه و دیگر سرزمینهای اوکراینی که مسکو آنها را قلمرو خود میداند را به رسمیت بشناسد.