خبرگزاری کار ایران
دیدار زلنسکی با تیم دفاعی و اطلاعاتی درباره تأمین بودجه نظامی

رئیس‌جمهوری اوکراین با وزیر دفاع و رئیس دستگاه اطلاعات نظامی این کشور درباره اولویت‌های اصلاح‌شده دفاعی دیدار کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی اوکراینسکا پراودا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین با «دنیس شمیهال» وزیر دفاع و «کریلو بودانوف» رئیس دستگاه اطلاعات نظامی این کشور درباره اولویت‌های اصلاح‌شده دفاعی دیدار کرده است.

زلنسکی در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که وزیر دفاع اوکراین بر ضرورت به‌روزرسانی اسناد پایه‌ای مرتبط با دفاع ملی، از جمله طرح دفاع ملی تأکید کرده و قرار است پیشنهادهای لازم را ارائه دهد.

رئیس‌جمهوری اوکراین در این پیام به‌طور ویژه بر تأمین کامل بودجه پهپادهای مورد نیاز و یگان‌های رزمی تأکید کرده است.

 

 

ترموود