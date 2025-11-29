حماس:
جامعه جهانی برای متوقف کردن سیاست «بلعیدن تدریجی زمین» وارد عمل شود
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -شنبه- در چند بیانیه پیاپی هشدار داد که تشدید عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری، از جمله یورشها، بازداشتها و تخلیه اجباری منازل، در کنار اعطای آزادی عمل به شهرکنشینان برای انجام حملات، «جنایت جنگی آشکار» به شمار میرود.
حماس تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب تلاشهای فزاینده اسرائیل برای اجرای طرحهای الحاق، یهودیسازی و کوچ اجباری در کرانه باختری انجام میشود.
این جنبش از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی خواست برای واداشتن اسرائیل به توقف تجاوزات ارتش و شهرکنشینان و نیز متوقف کردن سیاست «بلعیدن تدریجی زمین» وارد عمل شوند.
حماس همچنین از مردم فلسطین در کرانه باختری خواست با انسجام و پافشاری بیشتر در برابر برنامههای «تروریستی و توسعهطلبانه» اسرائیل که موجودیت فلسطینیان را هدف قرار داده است، ایستادگی کنند.