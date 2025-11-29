خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس:

جامعه جهانی برای متوقف کردن سیاست «بلعیدن تدریجی زمین» وارد عمل شود

جامعه جهانی برای متوقف کردن سیاست «بلعیدن تدریجی زمین» وارد عمل شود
کد خبر : 1720605
لینک کوتاه کپی شد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -شنبه- در چند بیانیه پیاپی هشدار داد که تشدید عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری، از جمله یورش‌ها، بازداشت‌ها و تخلیه اجباری منازل، در کنار اعطای آزادی عمل به شهرک‌نشینان برای انجام حملات، «جنایت جنگی آشکار» به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -شنبه- در چند بیانیه پیاپی هشدار داد که تشدید عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری، از جمله یورش‌ها، بازداشت‌ها و تخلیه اجباری منازل، در کنار اعطای آزادی عمل به شهرک‌نشینان برای انجام حملات، «جنایت جنگی آشکار» به شمار می‌رود.

حماس تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب تلاش‌های فزاینده اسرائیل برای اجرای طرح‌های الحاق، یهودی‌سازی و کوچ اجباری در کرانه باختری انجام می‌شود.

این جنبش از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی خواست برای واداشتن اسرائیل به توقف تجاوزات ارتش و شهرک‌نشینان و نیز متوقف کردن سیاست «بلعیدن تدریجی زمین» وارد عمل شوند.

حماس همچنین از مردم فلسطین در کرانه باختری خواست با انسجام و پافشاری بیشتر در برابر برنامه‌های «تروریستی و توسعه‌طلبانه» اسرائیل که موجودیت فلسطینیان را هدف قرار داده است، ایستادگی کنند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود