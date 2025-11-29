خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان:

افغانستان تهدیدی منطقه‌ای و جهانی است

افغانستان تهدیدی منطقه‌ای و جهانی است
کد خبر : 1720572
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش پاکستان افغانستان را تهدیدی برای منطقه و جهان دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، ارتش پاکستان امروز -شنبه- با انتقاد از ناکامی طالبان در جلوگیری از حملات مرزی میان دو کشور، دولت افغانستان را تهدید برای منطقه و جهان دانست.

ژنرال «احمد شریف»، مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان، با اشاره به رها کردن تجهیزات نظامی آمریکایی به ارزش ۷میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در جریان خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، نسبت به تهدید این کشور نه تنها برای پاکستان، بلکه برای کل منطقه و جهان هشدار داد.

به گزارش روزنامه پاکستانی «د نیوز»، مدیرکل روابط عمومی ارتش پاستان در گفت‌وگو با خبرنگاران ارشد در مورد مسائل امنیت ملی، جزئیات عملیات گسترده ضد تروریسم را شرح داد و از عدم موفقیت طالبان افغانستان در جلوگیری از حملات مرزی و حمایت مداوم آنها از گروه‌های مسلح انتقاد کرد. 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود