به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، ارتش پاکستان امروز -شنبه- با انتقاد از ناکامی طالبان در جلوگیری از حملات مرزی میان دو کشور، دولت افغانستان را تهدید برای منطقه و جهان دانست.

ژنرال «احمد شریف»، مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان، با اشاره به رها کردن تجهیزات نظامی آمریکایی به ارزش ۷میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در جریان خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، نسبت به تهدید این کشور نه تنها برای پاکستان، بلکه برای کل منطقه و جهان هشدار داد.

به گزارش روزنامه پاکستانی «د نیوز»، مدیرکل روابط عمومی ارتش پاستان در گفت‌وگو با خبرنگاران ارشد در مورد مسائل امنیت ملی، جزئیات عملیات گسترده ضد تروریسم را شرح داد و از عدم موفقیت طالبان افغانستان در جلوگیری از حملات مرزی و حمایت مداوم آنها از گروه‌های مسلح انتقاد کرد.

