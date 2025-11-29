وزیر خارجه مصر به اسلامآباد رفت
وزیر خارجه مصر امروز -شنبه- عازم اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر امروز -شنبه- عازم اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، قرار است عبدالعاطی در این سفر با مقامات ارشد پاکستان و نمایندگان شرکتهای بزرگ پاکستانی برای بررسی راههای تقویت روابط دو جانبه و تبادل دیدگاهها درباره تحولات منطقهای و بینالمللی مختلف دیدارهای دوجانبهای داشته باشد.
از طرفی دیگر وزارت خارجه پاکستان خبر داد که این سفر تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.