خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه مصر به اسلام‌آباد رفت

وزیر خارجه مصر امروز -شنبه- عازم اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر امروز -شنبه- عازم اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، قرار است عبدالعاطی در این سفر با مقامات ارشد پاکستان و نمایندگان شرکت‌های بزرگ پاکستانی برای بررسی راه‌های تقویت روابط دو جانبه و تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مختلف دیدار‌های دوجانبه‌ای داشته باشد.

از طرفی دیگر وزارت خارجه پاکستان خبر داد که این سفر تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

