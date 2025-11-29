خبرگزاری کار ایران
حمله مجدد به نفتکش روسی در دریای سیاه

ترکیه از حمله مجدد شناور بدون سرنشین به نفتکش روس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ترکیه امروز -شنبه- اعلام کرد که بنا به گزارش‌ها، شناوری بدون سرنشین به یک نفتکش ناوگان سایه روسیه در سواحل دریای سیاه ترکیه حمله کرده است.

این حمله پس از آن صورت  می‌گیرد که این نفتکش روز گذشته نیز هدف حمله قرار گرفته بود.

وزارت حمل و نقل ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشتی ویرات پس از حمله آسیب جزئی دیده است، اما در وضعیت پایداری قرار دارد و خدمه در سلامت کامل هستند».

این وزارتخانه اعلام کرد: «کشتی ویرات که بنا به گزارش‌ها توسط شناورهای بدون سرنشین در حدود ۳۵ مایلی ساحل دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته بود، صبح امروز نیز دوباره مورد حمله قرار گرفت».

تاکنون  مشخص نشده است که چه کسانی پشت این حمله هستند.

 

 

