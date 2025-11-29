تاکید اوربان بر لزوم آغاز سریع مذاکرات سطح بالای روسیه و اروپا
نخست وزیر مجارستان، معتقد است که در مناقشه اوکراین، زمان به نفع روسیه است، در حالی که همزمان بر لزوم آغاز سریع مذاکرات سطح بالای روسیه و اروپا تأکید میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک
اوربان در مصاحبهای با روزنامه ولت ام زونتاگ گفت: «وقت آن رسیده که توهمات را کنار بگذاریم و با واقعیت روبرو شویم. این واقعیت در طرح صلح ۲۸ مادهای آمریکا تجسم یافته است.
وی گفت: «زمان به نفع روسیه است، نه اوکراین، به این معنی که هر چه روند صلح طولانیتر شود، اوکراین مردم و سرزمینهای بیشتری را از دست خواهد داد. این امر تنها با اعزام نیروهای زمینی ناتو به خطوط مقدم قابل اجتناب است، که مستقیماً به جنگ بزرگ بعدی اروپا منجر خواهد شد.»