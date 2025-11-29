تی آر تی:
فیدان فردا به تهران سفر میکند
رسانههای ترکیهای از سفر وزیرخارجه این کشور به تهران خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تیآرتی، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه فردا -یکشنبه- برای گفتوگوهای عالیرتبه در رابطه با امنیت، تجارت و بحرانهای منطقه به تهران سفر میکند.
به گزارش این رسانه، منابع دیپلماتیک خبر دادند که وزیرخارجه ترکیه در تاریخ ۳۰ نوامبر برای گفتوگو درباره مجموعهای از دیدارهای عالی رتبه با «عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات ارشد به ایران سفر میکند.
بر اساس گزارش انتظار میرود گفتوگوها بر تقویت چهارچوب نهادی شورای همکاری عالیرتبه، بررسی مقدمات نهمین نشست آتی آن و پیشبرد تلاشهای مشترک برای تعمیق همکاریهای امنیتی و ضد تروریسم متمرکز باشد.
فیدان همچنین در مورد تسریع زیرساختهای تجارت مرزی و پیشبرد هدف مشترک دو کشور برای گسترش تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار بحث خواهد کرد.