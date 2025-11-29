به گزارش ایلنا به نقل از تی‌آرتی، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه فردا -یکشنبه- برای گفت‌وگوهای عالی‌رتبه در رابطه با امنیت، تجارت و بحران‌های منطقه به تهران سفر می‌کند.

به گزارش این رسانه، منابع دیپلماتیک خبر دادند که وزیرخارجه ترکیه در تاریخ ۳۰ نوامبر برای گفت‌‎وگو درباره مجموعه‌ای از دیدارهای عالی رتبه با «عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات ارشد به ایران سفر می‌کند.

بر اساس گزارش انتظار می‌رود گفت‌وگوها بر تقویت چهارچوب نهادی شورای همکاری عالی‌رتبه، بررسی مقدمات نهمین نشست آتی آن و پیشبرد تلاش‌های مشترک برای تعمیق همکاری‌های امنیتی و ضد تروریسم متمرکز باشد.

فیدان همچنین در مورد تسریع زیرساخت‌های تجارت مرزی و پیشبرد هدف مشترک دو کشور برای گسترش تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار بحث خواهد کرد.

