خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تی آر تی:

فیدان فردا به تهران سفر می‌کند

فیدان فردا به تهران سفر می‌کند
کد خبر : 1720493
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های ترکیه‌ای از سفر وزیرخارجه این کشور به تهران خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تی‌آرتی، «هاکان فیدان»،  وزیرخارجه ترکیه فردا -یکشنبه- برای گفت‌وگوهای عالی‌رتبه در رابطه با امنیت، تجارت و بحران‌های منطقه به تهران سفر می‌کند.

به گزارش این رسانه، منابع دیپلماتیک خبر دادند که وزیرخارجه ترکیه در تاریخ ۳۰ نوامبر برای گفت‌‎وگو درباره مجموعه‌ای از دیدارهای عالی رتبه با «عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات ارشد به ایران سفر می‌کند.

بر اساس گزارش انتظار می‌رود گفت‌وگوها بر تقویت چهارچوب نهادی شورای همکاری عالی‌رتبه، بررسی مقدمات نهمین نشست آتی آن و پیشبرد تلاش‌های مشترک برای تعمیق همکاری‌های امنیتی و ضد تروریسم متمرکز باشد.

فیدان همچنین در مورد تسریع زیرساخت‌های تجارت مرزی و پیشبرد هدف مشترک دو کشور برای گسترش تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار بحث خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی