بازداشت قریب به ۱۰۰ فلسطینی در شمال کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی حدود ۱۰۰ فلسطینی را در شهر طمون در طوباس در شمال کرانه باختری بازداشت کردند.

رسانه‌های صهیونیستی صبح امروز -شنبه- گزارش دادند که نیروهای ارتش اشغالگر با ادعای جست‌وجو برای اسلحه، بیش از ۲۰ خانواده را از خانه هایشان در شهر طمون در طوباس در شمال کرانه باختری بیرون کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا نیز تایید کرد که تجاوز نظامی نیروهای اشغالگر به طوباس برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد.

این خبرگزاری توضیح داد: «ارتش رژیم صهیونیستی پس از عقب‌نشینی از شهر طمون در سپیده دم روز گذشته و اردوگاه الفارع در شب گذشته، همچنان به شهر طوباس، شهرعقبه در شمال و روستای تیاسیر در شرق این شهر یورش می‌برد».

