خبرگزاری کار ایران
حمله قایق‌های بدون سرنشین به خط لوله کاسپین

رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله کاسپین توسط قایق‌های بدون سرنشین خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آپا، یان خبرگزاری براساس اطلاعات رسمی منتشر شده گزارش داد که  صبح امروز -شنبه- در نتیجه یک حمله تروریستی هدفمند که توسط قایق‌های بدون سرنشین در آب‌های ترمینال دریایی کنسرسیوم خط لوله خزر (سی‌پی‌سی) انجام شد، تاسیسات پل کنترل از راه دور «وی‌پی‌یو-۲» به طور جدی آسیب دید.

براساس اطلاعات، طبق دستورالعمل کاپیتان بندر «نووروسیسک»، بارگیری و سایرعملیات به حالت تعلیق درآمد و تانکرها از منطقه آبی این کنسرسیوم خارج شدند و هیچ آسیبی به کارمندان و پیمانکاران سی‌پی‌سی وارد نشد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، در زمان انفجار، سیستم‌های حفاظت اضطراری وی‌پی‌یو از قطع خطوط لوله مربوطه اطمینان حاصل کردند.

طبق اطلاعات اولیه، هیچ نشت نفتی به منطقه آبی دریای سیاه رخ نداده است.

 

