رئیس دفتر سابق زلنسکی:
آماده رفتن به خط مقدم جنگ هستم
رئیس سابق ستاد رئیسجمهور اوکراین، چند ساعت پس از استعفایش اعلام کرد که آماده رفتن به جبهه جنگ است.
نیویورک پست گزارش داد که « آندری یرماک»، رئیس سابق ستاد رئیسجمهور اوکراین، چند ساعت پس از استعفایش اعلام کرد که آماده رفتن به جبهه جنگ است.
یرماک در پیامی به این روزنامه مستقر در آمریکا گفت: «من به خط مقدم میروم و برای هرگونه انتقامی آمادهام... من فردی صادق و درستکار هستم.»
این روزنامه به نقل از یرماک نوشت: «من نمیخواهم برای زلنسکی مشکل ایجاد کنم؛ من به خط مقدم میروم.»
این روزنامه مشخص نکرد که این مقام ارشد سابق دولتی اوکراین چه زمانی قصد ورود به خط مقدم را دارد.