خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتحادیه آفریقا عضویت گینه بیسائو را لغو کرد

اتحادیه آفریقا عضویت گینه بیسائو را لغو کرد
کد خبر : 1720368
لینک کوتاه کپی شد.

شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریفا عضویت گینه بیسائو را در پی کودتا در این کشور لغو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی‌، اتحادیه آفریقا  امروز -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که گینه بیسائو را تا زمان برقراری نظم قانون اساسی در این کشور، از تمامی فعالیت‌ها تعلیق کرده است.

این تصمیم شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا دو روز پس از آن اتخاذ شد که ارتش گینه بیسائو، برکناری «سیسوکو امبالو» رئیس جمهور این کشور را اعلام کرد.

این شورا ضمن محکومیت شدیدا کودتای  نظامی ۲۶ نوامبر در گینه بیسائو،  آن را   یک تغییر خلاف قانون اساسی دولت و ناقض هنجارهای اتحادیه آفریقا دانست و بلافاصله این کشور را تا زمان برقراری نظم قانون اساسی، از تمام فعالیت‌های اتحادیه آفریقا تعلیق کرد.

شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مقامات انتخاباتی و سیاسی بازداشتی، شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی