اتحادیه آفریقا عضویت گینه بیسائو را لغو کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی‌، اتحادیه آفریقا امروز -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که گینه بیسائو را تا زمان برقراری نظم قانون اساسی در این کشور، از تمامی فعالیت‌ها تعلیق کرده است.

این تصمیم شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا دو روز پس از آن اتخاذ شد که ارتش گینه بیسائو، برکناری «سیسوکو امبالو» رئیس جمهور این کشور را اعلام کرد.

این شورا ضمن محکومیت شدیدا کودتای نظامی ۲۶ نوامبر در گینه بیسائو، آن را یک تغییر خلاف قانون اساسی دولت و ناقض هنجارهای اتحادیه آفریقا دانست و بلافاصله این کشور را تا زمان برقراری نظم قانون اساسی، از تمام فعالیت‌های اتحادیه آفریقا تعلیق کرد.

شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مقامات انتخاباتی و سیاسی بازداشتی، شد.

