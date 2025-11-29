به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «کریستین نوواک»، سخنگوی وزارت دفاع آلمان ادعای مطرح شده از سوی وال استریت ژورنال در تاریخ ۲۶ نوامبر با عنوان برنامه مخفی آلمان برای جنگ با روسیه را رد کرد.

نوواک در گفت‌وگو با دویچه ووله گفت: «ارتش آلمان هیچ برنامه جنگی با روسیه ندارد».

به گفته وی، طرح عملیاتی آلمان عناصر نظامی دفاع ملی و دفاع ناتو در خاک آلمان و پشتیبانی غیرنظامی لازم را با در نظر گرفتن نیازهای اتحاد در آلمان و همچنین همکاری نظامی-غیرنظامی ترکیب می‌کند.

وی افزود: «این اسناد طبقه بندی شده هستند و بنا به دلایل مرتبط با امنیت ملی دانلود آنها امکان پذیر نیست».

انتهای پیام/