خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع آلمان:

برنامه‌ای برای جنگ با روسیه نداریم

برنامه‌ای برای جنگ با روسیه نداریم
کد خبر : 1720301
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع آلمان برنامه آماده‌سازی ارتش این کشور برای جنگ با روسیه را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «کریستین نوواک»، سخنگوی وزارت  دفاع آلمان ادعای مطرح شده از سوی وال استریت ژورنال در تاریخ ۲۶ نوامبر با عنوان برنامه مخفی آلمان برای جنگ با روسیه را رد کرد.

نوواک در گفت‌وگو با دویچه ووله گفت: «ارتش آلمان هیچ برنامه جنگی با روسیه ندارد».

به گفته وی، طرح عملیاتی آلمان عناصر نظامی دفاع ملی و دفاع ناتو در خاک آلمان و پشتیبانی غیرنظامی لازم را با در نظر گرفتن نیازهای اتحاد در آلمان و همچنین همکاری نظامی-غیرنظامی ترکیب می‌کند.

وی افزود: «این اسناد طبقه بندی شده هستند و بنا به دلایل مرتبط با امنیت ملی دانلود آنها امکان پذیر نیست».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی