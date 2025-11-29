خبرگزاری کار ایران
سیل و رانش زمین در اندونزی ۲۴۸ کشته بر جای گذاشت

شمار تفات ناشی از سیل و رانش زمین در اندونزی به ۲۴۸ تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، نیروهای امدای در اندونزی امروز -شنبه- امدادگران برای رسیدن به قربانیان در چندین منطقه که در پی سونامی و زمین لرزه آسیب دیدند با مشکل مواجه شدند و مقامات نگرانند تا تعداد تلفات از ۲۴۸ مورد تایید شده افزایش یابد.

این مناطق عمدتا به دلیل جاده‌های آسیب دیده و خطوط ارتباطی قطع شده، ارتباطشان با یکدیگر قطع شده و هواپیماهای امدادی در حال رساندن کمک و تجهیزات به منطقه آسیب دیده مرکزی «تاپانولی» در استان سوماترای شمالی و سایر مناطق منطقه هستند.

 تلاش‌های امدادرسانی همچنین به دلیل پل‌ها و جاده‌های آسیب دیده و کمبود تجهیزات سنگین با مشکل مواجه شد.

آژانس ملی مدیریت بلایای این کشور اعلام کرد که امدادگران در منطقه «آگام» سوماترای غربی اجساد بیشتری را پیدا کردند که شمار تفات را به ۲۴۸ نفر رسانده و بیش از ۱۰۰ نفر نیز مفقود هستند.  

 

