خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه: ممکن است واتس‌اپ را مسدود کنیم

روسیه: ممکن است واتس‌اپ را مسدود کنیم
کد خبر : 1720272
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نهاد ناظر بر ارتباطات دولتی روسیه تهدید کرد که در صورت عدم رعایت قوانین این کشور، واتس‌اپ را به طور کامل مسدود خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نهاد ناظر بر ارتباطات دولتی روسیه تهدید کرد که در صورت عدم رعایت قوانین این کشور، واتس‌اپ را به طور کامل مسدود خواهد کرد.

‌روسیه در ماه اوت، به محدود کردن برخی از تماس‌ها در واتس‌اپ و تلگرام مبادرت کرد و این پلتفرم‌های پیام رسان خارجی را به خودداری از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مجریان قانون در پرونده‌های کلاهبرداری و تروریسم متهم کرد.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این نهاد نوشت: «اگر این سرویس پیام‌رسان همچنان از رعایت الزامات قانون روسیه خودداری کند، به طور کامل مسدود خواهد شد.»

گفتنی است که بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسی در حال تبلیغ یک برنامه بومی تحت حمایت دولت به نام «مکس» هستند که منتقدان ادعا می‌کنند می‌تواند برای ردیابی کاربران استفاده شود. اما رسانه‌های دولتی این اتهامات را دروغ خوانده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی