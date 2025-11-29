به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نهاد ناظر بر ارتباطات دولتی روسیه تهدید کرد که در صورت عدم رعایت قوانین این کشور، واتس‌اپ را به طور کامل مسدود خواهد کرد.

‌روسیه در ماه اوت، به محدود کردن برخی از تماس‌ها در واتس‌اپ و تلگرام مبادرت کرد و این پلتفرم‌های پیام رسان خارجی را به خودداری از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مجریان قانون در پرونده‌های کلاهبرداری و تروریسم متهم کرد.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این نهاد نوشت: «اگر این سرویس پیام‌رسان همچنان از رعایت الزامات قانون روسیه خودداری کند، به طور کامل مسدود خواهد شد.»

گفتنی است که بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسی در حال تبلیغ یک برنامه بومی تحت حمایت دولت به نام «مکس» هستند که منتقدان ادعا می‌کنند می‌تواند برای ردیابی کاربران استفاده شود. اما رسانه‌های دولتی این اتهامات را دروغ خوانده‌اند.

انتهای پیام/