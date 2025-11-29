خبرگزاری کار ایران
شمار تلفات آتش‌سوزی در هنگ کنگ به ۱۲۸ نفر رسید

کد خبر : 1720261
شمار کشته شدگان آتش‌سوزی گسترده در هنگ کنگ به ۱۲۸ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هنگ کنگ امروز -شنبه- در سوگ ۱۲۸ نفری نشست که گفته می‌شود در آتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع آپارتمانی بلند جان باختند.

 این آمار احتمالا با توجه به اینکه ۲۰۰ نفر دیگر که همچنان چند روز پس از این فاجعه مفقود هستند، افزایش خواهد یافت.

عملیات نجات در محل حادثه در منطقه «تای پو»، روزگذشته به پایان رسید. هرچند که پلیس اعلام کرد ممکن است هنگام جستن‌وجوی ساختمان‌های سوخته به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در رابطه با علل این حادثه، اجساد بیشتری را پیدا کند.

مقامات هنگ کنگی تاکنون ۱۱ نفر را در ارتباط با بدترین آتش‌سوزی شهر در تقریبا ۸۰ سال گذشته دستگیر کرده‌اند.

 

 

 

