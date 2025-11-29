به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس کاخ سفید اعلام کرد که «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس جمهور سابق هندوراس را که به اتهام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در حال گذراندن یک دوره طولانی حبس در آمریکاست، عفو می‌کند.

‌«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ضمن اعلام این خبر در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تبریک به رئیس جمهور سابق هندوراس در مورد این عفو، نوشت: «با هرناندز که شخصی محافظه‌کار است، بسیار ناعادلانه رفتارشده است.»

ترامپ نوشت: «من به خوآن اورلاندو هرناندز، رئیس جمهور سابق هندوراس که به گفته بسیاری از افرادی که برای آنها احترام زیادی قائلم، با او بسیار خشن و ناعادلانه رفتار شده است، عفو کامل و تمام‌عیار اعطا خواهم کرد.»

خوان اورلاندو هرناندز طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ رئیس جمهور هندوراس بود.

