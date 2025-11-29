خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ، رئیس‌جمهور زندانی ‌هندوراس را عفو می کند

ترامپ، رئیس‌جمهور زندانی ‌هندوراس را عفو می کند
کد خبر : 1720204
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کاخ سفید اعلام کرد که‌ رئیس جمهور سابق هندوراس را که به اتهام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در حال گذراندن یک دوره طولانی حبس در آمریکاست، عفو می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس کاخ سفید اعلام کرد که «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس جمهور سابق هندوراس را که به اتهام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در حال گذراندن یک دوره طولانی حبس در آمریکاست، عفو می‌کند.

‌«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا  ضمن اعلام این خبر در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تبریک به رئیس جمهور سابق هندوراس در مورد این عفو، نوشت: «با هرناندز که شخصی محافظه‌کار است، بسیار ناعادلانه رفتارشده است.»

ترامپ نوشت: «من به خوآن اورلاندو هرناندز، رئیس جمهور سابق هندوراس که به گفته بسیاری از افرادی که برای آنها احترام زیادی قائلم، با او بسیار خشن و ناعادلانه رفتار شده است، عفو کامل و تمام‌عیار اعطا خواهم کرد.»

خوان اورلاندو هرناندز طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ رئیس جمهور هندوراس بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی