ترامپ بیشتر دستورات اجرایی بایدن را لغو کرد
رئیسجمهور ایالات متحده از لغو دستورات اجرایی رئیسجمهور پیشین این کشور که با اتوپن (قلم خودکار) امضا شدهاند خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که تمامی دستورات اجرایی «جو بایدن»، رئیس جمهور پیشین را که با اتوپن (قلم خودکار) امضا شدهاند را لغو میکند.
ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «هر سندی که توسط جو بایدن خوابآلود با اتوپن امضا شد، که تقریبا ۹۲ درصد از اسناغد میشود، بدینوسیله فسخ میشود و دیگر هیچ قدرت یا اثرگذاریای ندارد».
وی افزود: «من بدینوسیله تمام فرامین اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیما توسط جو بایدن امضا نشده باشد، لغو میکنم، زیرا افرادی که خودکار را اداره میکردند، این کار را غیرقانونی انجام دادند».