ترامپ بیشتر دستورات اجرایی بایدن را لغو کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که تمامی دستورات اجرایی «جو بایدن»، رئیس جمهور پیشین را که با اتوپن (قلم خودکار) امضا شده‌اند را لغو می‌کند.

ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «هر سندی که توسط جو بایدن خواب‌آلود با اتوپن امضا شد، که تقریبا ۹۲ درصد از اسناغد می‌شود، بدینوسیله فسخ می‌شود و دیگر هیچ قدرت یا اثرگذاری‌ای ندارد».

وی افزود: «من بدینوسیله تمام فرامین اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیما توسط جو بایدن امضا نشده باشد، لغو می‌کنم، زیرا افرادی که خودکار را اداره می‌کردند، این کار را غیرقانونی انجام دادند».

